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Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Yumruklar havada uçuştu

Beşiktaş'ta 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Kulübün net borcu 8 Milyar 429 milyon lira olarak açıklandı. Genel kurul, eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kongre salonuna gelmesiyle karıştı. Yumruklar havada uçuştu.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Yumruklar havada uçuştu
Ekleme: 27.10.2024 - 15:27 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.
ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 lira olduğunu söyledi.

'DENETİM KURULUNUN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR DOĞRU'
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul ise siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 Milyar 429 milyon lira olduğunu belirterek, 'Denetim kurulunun açıkladığı rakamlar doğru. Ben ibraya konu rakamların da enflasyon muhasebesine göre tutulmuş rakamlar olduğunun altını çizdim.' ifadesini kullandı.


YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Beşiktaş'ın bugün yapılan idari ve mali genel kurulunda gergin anlar yaşandı.
Genel kurul, eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kongre salonuna gelmesiyle karıştı. Bazı kongre üyeleri Ahmet Nur Çebi'yi salında alkışlarla karşılarken, bazı kongre üyeleri de bu harekete tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Yumruklar havada uçuştu

Bu esnada kongre üyesi İsmail Cevahir'in kürsüye çıkıp, parmak sallayarak divan başkanlığı ve yönetime tepki göstermesinin ardından salonda kavgalar çıktı.
Sinirlenen kongre üyeleri kürsüye yürüdü ve salonda arbedeler yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren kavgalar, bazı kongre üyelerinin ara girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Tartışmaların sona ermesinin ardından genel kurul devam etti.

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