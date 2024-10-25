Ülke puanında son durum ne? 25 Ekim 2024

Avrupa kupalarında mücadele eden 4 temsilcimiz Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını oynamasının ardından ülke puanı sıralaması da belli oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum, temsilcilerimizin maçlarının sona ermesiyle merak ediliyor.



Galatasaray ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kazanırken Fenerbahçe ise sahasında Manchester United'la berabere kaldı.



Konferans Ligi'nin ikinci haftasında ise Başakşehir, Celje deplasmanından puansız döndü. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.



10. SIRADAYIZ



Sıralamada zirve İngiltere'nin olurken İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkeler takibini sürdürüyor.



Takımlarımızın aldığı sonuçlar ülke puanına doğrudan etki ederken sıralamalar ise anlık olarak değişebiliyor.



Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en önemli rakibi Çekya, 4 takımla yoluna devam ediyor.



Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 38.300 puanla 10. sırada yer aldı.



Bu hafta Çekya ile aramızdaki puan farkını 3.150'den 2.350'ye indirmeyi başardık.



ÜLKE PUANI SIRALAMASI



1. İngiltere - 93.732 puan



2. İtalya - 82.356 puan



3. İspanya - 77.132 puan



4. Almanya - 74.660 puan



5. Fransa - 62.236 puan



6. Hollanda - 57.400 puan



7. Portekiz - 53.416 puan



8. Belçika - 46.400 puan



9. Çekya - 40.650 puan



10. Türkiye - 38.300 puan



11. Norveç - 32.750 puan