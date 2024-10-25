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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta sona erdi: İşte puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle noktaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta sona erdi: İşte puan durumu...
Ekleme: 25.10.2024 - 10:06 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın müsabakaları tamamlandı.

36 takımın şampiyonluğa ulaşmak için mücadele ettiği turnuvada bu hafta 18 maç oynandı. Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise başarılı bir haftayı geride bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta sona erdi: İşte puan durumu...

3 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDIK

İlk 2 maçından 4 puan çıkaran Galatasaray, sahasında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3'lük skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise evinde İngiliz takımı Manchester United'la kozlarını paylaştı. 2 maç sonunda 4 puanı bulunan sarı-lacivertliler, güçlü rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Son olarak Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını kazandı. Siyah-beyazlı temsilcimiz, konuk olduğu Fransız ekibi Lyon'u deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta sona erdi: İşte puan durumu...
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