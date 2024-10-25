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Okan Buruk'un derbideki planı belli oldu! Osimhen mi ve Icardi mi?

Süper Lig'in 10.haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un derbiye nasıl bir dizilişle çıkacağı merak konusu olurken, tecrübeli hoca hücum hattı için kararını verdi. İşte Okan Buruk'un derbi planı ve son gelişmeler…

Okan Buruk'un derbideki planı belli oldu! Osimhen mi ve Icardi mi?
Ekleme: 25.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Buruk'un son haftalarda kullandığı çift forvetli sistemden oldukça memnun olduğu öğrenildi.

Aslan son olarak, UEFA Avrupa Ligi'nde 4-3 kazandığı Elfsborg maçında sahaya çift forvetle çıktı.
Özellikle Galatasaray'da çıktığı 6 maçta 3 gol atarken 3 de asist yapan Victor Osimhen'in hücumdaki üretkenliği teknik heyeti sevindiriyor.
Takımın bir diğer yıldızı olan Icardi'nin de performansı yüzleri güldürüyor. Arjantinli yıldız, bu sezon Sarı Kırmızılı formayla 6 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

DERBİDE HEM OSIMHEN HEM ICARDI
Sarı Kırmızılıların, Beşiktaş derbisine de Icardi ve Osimhen ikilisiyle başlayacağı öğrenildi.
Hücumda etkili olmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, savunmayı da elden bırakmak istemiyor.

Okan Buruk'un defanstaki diziliş konusunda ise henüz kararını vermediği aktarıldı.
Bu nedenle Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında yeniden 4'lü defansa geçmesi söz konusu olabilir. (TRT SPOR)


Okan Buruk'un derbideki planı belli oldu! Osimhen mi ve Icardi mi?

Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını; Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
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