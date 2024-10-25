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Okan Buruk hastaneye kaldırıldı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit patlaması şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Deneyimli teknik direktör ameliyata alınacak.

Ekleme: 25.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da Okan Buruk ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un rahatsızlandığı ve apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"BİLİNCİ YERİNDE"

A Spor Yorumcusu Serhan Türk, Okan Buruk'un durumuyla ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada, "Okan Buruk ufak bir rahatsızlık geçirmiş, şu an hastaneye gidiyor. Edindiğim bilgilere göre bilinci yerinde ve endişelenecek bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"TAHLİL SONUÇLARINA BAKILACAK"

Sözlerinin devamında Türk, "Sayın İbrahim Hatipoğlu ile görüştüm, Okan Buruk'un şu an hastaneye gittiğini ve tahlil sonuçlarına göre durumuna bakılacağını söyledi." dedi.
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