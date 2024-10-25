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Milli voleybolcu Zehra Güneş, sinirlendi: 'Beni çekmeyin'

Milli voleybolcu Zehra Güneş, Trabzon'da katıldığı bir etkinlikte kendisini fotoğraflayanlara kızdı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sinirlendi: 'Beni çekmeyin'
Ekleme: 25.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Güzelliği ve özel hayatıyla sürekli gündem olan Milli voleybolcu Zehra Güneş, Trabzon'da katıldığı bir etkinlikte yoğun ilgi gördü.

Fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olan Zehra Güneş'in muhabirle arasındaki diyalog, kısa sürede gündem oldu.

FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİNİ İSTEMEDİ

Güneş, 'Neden fotoğraf çekiyorsunuz acaba?' diyerek tepkisini dile getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları; 'Rahatsız olması normal', 'Tuhaf bir şey görmedim. Tamam deyip önüne dönmüş zaten.' diyerek Güneş'i haklı bulurken bazı kullanıcılar da 'Sonuçta ünlüsün', 'O da işini yapıyor senin gibi' gibi eleştirel yorumlarda bulundu.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sinirlendi: 'Beni çekmeyin'
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