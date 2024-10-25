Milli voleybolcu Zehra Güneş, sinirlendi: 'Beni çekmeyin'

Güzelliği ve özel hayatıyla sürekli gündem olan Milli voleybolcu Zehra Güneş, Trabzon'da katıldığı bir etkinlikte yoğun ilgi gördü.Fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olan Zehra Güneş'in muhabirle arasındaki diyalog, kısa sürede gündem oldu.Güneş, 'Neden fotoğraf çekiyorsunuz acaba?' diyerek tepkisini dile getirdi.Bazı sosyal medya kullanıcıları; 'Rahatsız olması normal', 'Tuhaf bir şey görmedim. Tamam deyip önüne dönmüş zaten.' diyerek Güneş'i haklı bulurken bazı kullanıcılar da 'Sonuçta ünlüsün', 'O da işini yapıyor senin gibi' gibi eleştirel yorumlarda bulundu.