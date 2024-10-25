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Mauro Icardi o rekora göz dikti! Baros'u yakaladı Hagi'yi gözüne kestirdi...

Trendyol Süper Lig'de Pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray derbide hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ise gözünü Baros'un rekoruna dikti.

Ekleme: 25.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray, pazartesi günü evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ise gözünü o rekora dikti...

Sarı-kırmızılılarda 5'er gollü Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü takım içinde tek oyuncu geçti: Mauro Icardi. Bu sezon performansı ile zaman zaman eleştirilen Arjantinli yıldız, Elfsborg maçında ise forvet bölgesinin yanı sıra zaman zaman kanatlarda görev aldı zaman zaman da orta sahanın ortasında top dağıttı.

HAGI'Yİ GÖZÜNE KESTİRDİ

Lig ve Avrupa'da 6 gole imzasını koyan İcardi, 12 kez daha ağları sarsması halinde kulüp efsanesi Hagi'yi geride bırakacak. Galatasaray'da formayı 85 kez giyen Arjantinli süperstar, toplam 61 gole ulaştı ve Baros'u yakaladı.
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