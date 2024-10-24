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Fenerbahçe'nin rakibi Manu! İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, eski günlerinden uzak rakibini mağlup edip hem puan cetvelinde yukarılara çıkmak hem de Süper Lig'de yaşadığı olumsuz havayı dağıtmak istiyor.

Ekleme: 24.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında bugün İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Fenerbahçe 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto ile de 3-3 berabere kalan Manchester United ise 2 puanla 21. sırada bulunuyor.

Sol bek sıkıntısı

Manchester United maçı öncesi Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Oosterwolde'nin yerine sol bekte Djiku'nun oynaması bekleniyor. Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Osayi'nin cezası bitti

Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı. Şans bulursa Nijeryalı futbolcu maçta sahaya çıkabilecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Djiku, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Maximin, En Nesyri

Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Evans, Martinez, Casemiro, Eriksen, Ugarte, Garnacho, Rashford, Hojlund
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