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Diego Simeone 'Türk futbolcuyu istiyorum' diye tutturdu, ocakta istemeye geliyorlar

Şampiyonlar Ligi'nde evinde Lille'ye yenilerek 3 hafta sonunda 3 puanda kalan Atletico Madrid, devre arası transferleri için düğmeye bastı.

Diego Simeone 'Türk futbolcuyu istiyorum' diye tutturdu, ocakta istemeye geliyorlar
Ekleme: 24.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid onca transfere rağmen hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

En son Şampiyonlar Ligi'nde evinde Lille'e 3-1 mağlup olan Madrid ekibinde transfer için harekete geçildi.

Diego Simeone 'Türk futbolcuyu istiyorum' diye tutturdu, ocakta istemeye geliyorlar

Defansif orta saha oyuncusu arayışındaki İspanyol takımı, takviye amacıyla gözünü Türkiye'ye dikti.
Simeone'nin istediği futbolcu ise Fenerbahçe ve Milli Takım oyuncusu İsmail Yüksek.
Arjantinli teknik adam pivot ve gerekirse stoper olarak oynatmak üzere milli futbolcuyu istiyor.

Pisaya değeri 14 milyon euro olan oyuncuyu daha ucuza alabileceklerini düşünen İspanyollara göre İsmail'in değeri olması gerekenden daha düşük.

Diego Simeone 'Türk futbolcuyu istiyorum' diye tutturdu, ocakta istemeye geliyorlar

Todo Fichajes'in haberine göre Atletico Madrid geçen yaz İsmail'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istemişti. Oyuncu evet demesine rağmen fenerbahçe bu teklifi reddetmişti.
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