Süper Lig devinden İrfan Can'a açık çek! Fenerbahçe masadan kalktı onlar sıraya girdi...

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Gelen son bilgiye göre Trabzonspor'un da yıldız futbolcu için kesenin ağzını açacağı ortaya çıktı. Tecrübeli isme Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda adeta açık çek verildi. İşte flaş transfer haberine dair tüm detaylar…

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi, imza parası istemesi üzerine yönetim masadan kalkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken yıldız oyuncu için pusuda bekleyen Süper Lig devleri İrfan Can Kahveci için adeta sıraya girdi. Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da devrede...



Geçtiğimiz sezon kariyer sezonunu yaşayarak Avrupa devlerinin de radarına takılan İrfan Can Kahveci bu sezon ise pek forma şansı bulamadı.



Geride bıraktığımız sezonda 46 maça çıkıp 18 gol, 12 asistle oynayan deneyimli futbolcu, bu sezon 11 maçta 416 dakika süre alabildi ve 1 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.



Jose Mourinho yönetiminde fazla şansı bulamayan İrfan Can Kahveci'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda nasıl bir karar vereceği de büyük merak konusu olurken Süper Lig devleri adeta sıraya girdi.



Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin masaya oturup hemen imza atması bekleniyordu. Ancak işler beklendiği gibi bitmedi.



GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEVREDE



Sarı lacivertli yönetim, İrfan Can'ın imza parası istemesi üzerine masadan kalktı. Galatasaray ve Beşiktaş da tecrübeli futbolcu için anında devreye girdi.Galatasaray pusuda beklerken, Beşiktaş ise Rashica ve Muçi'ye alternatif olarak İrfan'ın transferinde tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.



Son gelen bilgiye göre ise Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor.



İddiaya göre Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Trabzonspor, İrfan'a açık çek önerip "Bize gel, istediğin rakamın altına imza at." diyerek piyasayı alt üst etti.



Bordo mavili takımın tüm şartları zorlayacağı konuşulurken İrfan Can Kahveci'nin vereceği karar ise oldukça merak ediliyor...