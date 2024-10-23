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Galatasaray - Elfsborg maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 23.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 17.30'da başayacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

AVERAJLA 8. SIRADAYIZ
"Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı. Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Üç puanı olan Elfsborg, averajla 16. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Mauro Icardi.
Elfsborg: Pettersson, Hedlund, Buhari, Henriksson, Yegbe, Hult, Ouma, Besfort Zeneli, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.

Galatasaray - Elfsborg maçının muhtemel 11'leri
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