  • USD: 34,20 - 34,26
  • EURO: 36,87 - 36,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinin hakemi Arda Kardeşler oldu.

Ekleme: 23.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu mücadeleleri yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig'de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

27 Ekim Pazar

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 Ekim Pazartesi

17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler
Ankara Kazan'da TUSAŞ tesislerinde patlama
Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu
Gelen ihbar yenidoğan çetesini ortaya çıkardı! İletişim Başkanı Altun, 'En somut delili' diyerek 'CİMER' detayına dikkat çekti
Yenidoğan Çetesi'ni çökertmişti! Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin konuştu: Bu görev için ölümü göze aldım!
ABD Başkanı Biden: Trump'ı hapse atmalıyız
İstanbul'da İETT otobüsü şoförü tek şeritli yolda sollama yaptı
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren isim yakalandı
TCMB Başkanı Karahan'dan 'sürdürülebilir iyileşme' vurgusu
Fast food zinciri McDonald’s’da E.coli bakterisi skandalı: Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı 1 kişi öldü!
Mavi Vatan'ın yeni gücü! Türkiye'nin ilk insansız otonom sualtı aracının özellikleri
Dün Srebrenitsa bugün Gazze! Filistinli erkekleri infaza götürüyorlar
Yenidoğan çetesi skandalı sonrası TBMM ortak karar aldı: Komisyon kuruluyor
Osman Gökçek'ten CHP'ye sert tepki. 'Bu kan CHP'lilerin eline bulaşmıştır.'
Bakan Fidan'dan FETÖ ile mücadele vurgusu: Asla ve asla rehavete kapılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında kritik açıklamalar
İhanet çetesi birbirine düştü! Vatansız hain Fetullah Gülen'in ibretlik sonu: Örgüt panik içinde
Bakan Yerlikaya: FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi
Bakan Kacır: Çelik Kubbe için düğmeye bastık
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! Örgütten gizlemişler: Yazılı bir miras da bırakmış
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Avrupa alarmda! maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi

Avrupa alarmda! maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi

Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem de motorinin fiyatı ucuzladı

Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem de motorinin fiyatı ucuzladı

Google o özelliğine veda ediyor! 21 Kasım'dan sonra kullanılamayacak

Google o özelliğine veda ediyor! 21 Kasım'dan sonra kullanılamayacak

Kredi kartları sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK talimat gönderdi: Limitler değişiyor...

Kredi kartları sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK talimat gönderdi: Limitler değişiyor...

Civciv bu kez yumurtadan çıkmadı! Japon bilim insanları bunu da yaptı

Civciv bu kez yumurtadan çıkmadı! Japon bilim insanları bunu da yaptı

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıları endişelendirdi! Yapay zeka mesajları okuyacak

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıları endişelendirdi! Yapay zeka mesajları okuyacak