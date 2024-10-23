Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinin hakemi Arda Kardeşler oldu.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.



Söz konusu mücadeleleri yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



Süper Lig'de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



25 Ekim Cuma



20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan



26 Ekim Cumartesi



13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük



16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay



19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın



27 Ekim Pazar



13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan



16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol



19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen



28 Ekim Pazartesi



17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler