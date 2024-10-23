  • USD: 34,20 - 34,26
  • EURO: 36,87 - 36,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'a Zaha şoku! Dönüyor mu?

Galatasaray'ın sezon başında Olympique Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, uyumsuz davranışları nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Fransız basını, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Galatasaray'a Zaha şoku! Dönüyor mu?
Ekleme: 23.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da yaşanan bazı ayrılıklar da çok konuşuldu. Sarı-kırmızılılarda ayrılığı en çok konuşulan isimlerden biriyse Wilfried Zaha oldu.
Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Fildişili yıldız, sarı-kırmızılı forma altında şampiyonluk yaşasa da istikrarlı bir performans sergileyememişti.Adı Crystal Palace ve Leicester City ile de anılan deneyimli kanat oyuncusu, Ligue 1 ekibi Lyon'a kiralandı.Zaha'nın Fransız ekibindeki kariyeriyse adeta kabus gibi başladı.

Takımının Toulouse ile oynadığı maçta gösterdiği performans ve hareketleri yüzünden iyice gözden düşen 31 yaşındaki futbolcu, Nantes maçının kadrosunda da yer almamıştı.Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage de yaptığı açıklamada Wilfried Zaha'nın profesyonel davranmadığını belirtmişti.
Son olarak pazar günü oynanan Le Havre maçının kadrosuna da alınmayan Fildişili futbolcunun akıbeti belli oluyor.

Galatasaray'a Zaha şoku! Dönüyor mu?

PIERRE SAGE ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Fransız basını, Wilfried Zaha'nın takımdan erken ayrılacağını duyurdu.YOP L-FRII kaynaklı haberde, sezon sonuna kadar kiralanan tecrübeli futbolcunun planlanan tarihten daha önce Türkiye'ye döneceği duyuruldu.

Haberde ayrıca bu kararın arkasında teknik direktör Pierre Sage'nin olduğunun altı çizildi.Zaha'nın kış transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.
Wilfried Zaha, Lyon formasıyla çıktığı 2 maçta 76 dakika süre aldı.Fildişili futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro. (Fotomaç)
Ankara Kazan'da TUSAŞ tesislerinde patlama
Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu
Gelen ihbar yenidoğan çetesini ortaya çıkardı! İletişim Başkanı Altun, 'En somut delili' diyerek 'CİMER' detayına dikkat çekti
Yenidoğan Çetesi'ni çökertmişti! Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin konuştu: Bu görev için ölümü göze aldım!
ABD Başkanı Biden: Trump'ı hapse atmalıyız
İstanbul'da İETT otobüsü şoförü tek şeritli yolda sollama yaptı
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren isim yakalandı
TCMB Başkanı Karahan'dan 'sürdürülebilir iyileşme' vurgusu
Fast food zinciri McDonald’s’da E.coli bakterisi skandalı: Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı 1 kişi öldü!
Mavi Vatan'ın yeni gücü! Türkiye'nin ilk insansız otonom sualtı aracının özellikleri
Dün Srebrenitsa bugün Gazze! Filistinli erkekleri infaza götürüyorlar
Yenidoğan çetesi skandalı sonrası TBMM ortak karar aldı: Komisyon kuruluyor
Osman Gökçek'ten CHP'ye sert tepki. 'Bu kan CHP'lilerin eline bulaşmıştır.'
Bakan Fidan'dan FETÖ ile mücadele vurgusu: Asla ve asla rehavete kapılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında kritik açıklamalar
İhanet çetesi birbirine düştü! Vatansız hain Fetullah Gülen'in ibretlik sonu: Örgüt panik içinde
Bakan Yerlikaya: FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi
Bakan Kacır: Çelik Kubbe için düğmeye bastık
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! Örgütten gizlemişler: Yazılı bir miras da bırakmış
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Avrupa alarmda! maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi

Avrupa alarmda! maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi

Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem de motorinin fiyatı ucuzladı

Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem de motorinin fiyatı ucuzladı

Google o özelliğine veda ediyor! 21 Kasım'dan sonra kullanılamayacak

Google o özelliğine veda ediyor! 21 Kasım'dan sonra kullanılamayacak

Kredi kartları sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK talimat gönderdi: Limitler değişiyor...

Kredi kartları sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK talimat gönderdi: Limitler değişiyor...

Civciv bu kez yumurtadan çıkmadı! Japon bilim insanları bunu da yaptı

Civciv bu kez yumurtadan çıkmadı! Japon bilim insanları bunu da yaptı

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıları endişelendirdi! Yapay zeka mesajları okuyacak

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıları endişelendirdi! Yapay zeka mesajları okuyacak