Galatasaray'a Zaha şoku! Dönüyor mu?

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da yaşanan bazı ayrılıklar da çok konuşuldu. Sarı-kırmızılılarda ayrılığı en çok konuşulan isimlerden biriyse Wilfried Zaha oldu.Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Fildişili yıldız, sarı-kırmızılı forma altında şampiyonluk yaşasa da istikrarlı bir performans sergileyememişti.Adı Crystal Palace ve Leicester City ile de anılan deneyimli kanat oyuncusu, Ligue 1 ekibi Lyon'a kiralandı.Zaha'nın Fransız ekibindeki kariyeriyse adeta kabus gibi başladı.Takımının Toulouse ile oynadığı maçta gösterdiği performans ve hareketleri yüzünden iyice gözden düşen 31 yaşındaki futbolcu, Nantes maçının kadrosunda da yer almamıştı.Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage de yaptığı açıklamada Wilfried Zaha'nın profesyonel davranmadığını belirtmişti.Son olarak pazar günü oynanan Le Havre maçının kadrosuna da alınmayan Fildişili futbolcunun akıbeti belli oluyor.Fransız basını, Wilfried Zaha'nın takımdan erken ayrılacağını duyurdu.YOP L-FRII kaynaklı haberde, sezon sonuna kadar kiralanan tecrübeli futbolcunun planlanan tarihten daha önce Türkiye'ye döneceği duyuruldu.Haberde ayrıca bu kararın arkasında teknik direktör Pierre Sage'nin olduğunun altı çizildi.Zaha'nın kış transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.Wilfried Zaha, Lyon formasıyla çıktığı 2 maçta 76 dakika süre aldı.Fildişili futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro. (Fotomaç)