UEFA duyurdu! Temsilcilerimizin hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir birbirinden zorlu maçlara çıkacak. UEFA, 3 takımımızın da maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Manchester United'ı ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.Buna göre zorlu müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk edeceği maç 24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.Kupa 2'de Beşiktaş'ın Lyon deplasmanına çıkacağı karşılaşmayı ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Celje ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabakada ise Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksii Derevinskyi düdük çalacak.