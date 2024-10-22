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Juventus Türk yıldızını açıkladı! Bu sefer hacklenme yok!

İngilizce X hesabı dün hack'lenen ve "Arda Güler Juventus'a transfer oldu" paylaşımı yapılan Juventus kulübü bugün İngilizce hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Juventus Türk yıldızını açıkladı! Bu sefer hacklenme yok!
Ekleme: 22.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Hacklendikten sonra hesabından birçok paylaşım yapılan Juventus'un "Arda Güler'i transfer ettik" diye atılan paylaşımı tüm dünyaya haber konusu oldu.

Juventus bu paylaşımı hemen yalanlarken İngilizce hesaplarından atılan gönderilerin dikkate alınmaması uyarısında bulunmuştu.

Hesabın kontrolünü tekrar eline alan Juventus bugün ilginç bir paylaşım yaptı.
Kenan Yıldız'ın fotoğrafını gönderen Juventus, İngilizce olarak "Bizim Türk yıldızımız" yazdı.

Juventus Türk yıldızını açıkladı! Bu sefer hacklenme yok!
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