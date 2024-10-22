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Fenerbahçe Cristian Medina için yeni teklif sundu

Arjantin basını Fenerbahçe'nin Cristian Medina için yeni bir teklif sunduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe Cristian Medina için yeni teklif sundu
Ekleme: 22.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Eleco'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Crsitian Medina için Arjantin kulübü Boca Juniors'a yeni bir teklif sundu.

Habere göre Sarı-lacivertli ekip oyuncunun bonservisinin yüzde 80'i için hemen ödenmek üzere 10 milyon dolar ve 5 milyon dolar da bonuslar içeren bir teklif gönderdi.

Ancak Boca Juniors, 20 milyon dolardan aşağıya inmiyor, müzakereleri ise bitirmek istemiyor.

Fenrebahçe'nin oyuncuyu ocak ayında mutlaka İstanbul'a getirmek istediği, yıl bitmeden bu transferi tamamlamanın amaçlandığı belirtiliyor.
Boca Juniors Futbol Konseyi'yle daha önce bir görüşme gerçekleştiren Medina, ocak ayında ayrılmak istediğini kulübe bildirmişti. Boca ile Fenerbahçe de anlaşabilirse bu transfer gerçekleşecek.

Fenerbahçe Cristian Medina için yeni teklif sundu
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