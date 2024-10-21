Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası 3 futbolcu için karar!

17 Mart 2024 tarihinde Papara Park Stadı'nda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında taraftarlar ve oyuncular arasında yaşanan olay sonrası karar verildi. Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürürken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için, sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart 2024 günü Papara Park Stadyumu'nda oynanan maç sonrasında olaylar çıkmıştı. Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürürken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için, sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.



Ayrıca 4 futbolcu için basit yaralama suçundan dosya savcılık uzlaştırma bürosuna gönderildi. Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa 4 futbolcuya basit yaralama suçundan dava açılacak.