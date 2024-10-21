Galatasaray rekor üstüne rekor kırıyor!

Son 3 sezonda rekorlara doymayan Galatasaray, en uzun galibiyet serisi (17 ve 14), Süper Lig’de en yüksek puan (102) ve puan ortalamasına (2.68) en uzun deplasman serisini de (13) ekledi.

Antalya deplasmanında iki süper santrforu Mauro İcardi ve Victor Osimhen'in birbirinden şık golleriyle farka koşan ve sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan Galatasaray, Süper Lig'e en iyi başlangıcını yaptı. 2005-2006 ve geçen dönemin ardından yine ilk 9 karşılaşmada 8 galibiyet-1 beraberlikle hanesine 25 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, bu kez daha fazla gol atıp (27) daha yüksek averaja (+19) sahip oldu. Son iki sezonun şampiyon kartvizitli teknik direktörü Okan Buruk döneminde kırmadık rekor bırakmayan ve buna yenilerini ekleyen Galatasaray, son 3 sezonda tarihi adeta yeniden yazdı.



Sarı-kırmızılı takımın istatistikleri şöyle:



- Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi (17 ve 14 maç)

- Süper Lig'de toplanan en yüksek puan (102)

- Süper Lig'in maç başı en yüksek puan ortalaması (2,68)

- Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi (13 maç)



ASLAN PAYI OKAN BURUK'UN



Bu arada Galatasaray'ın başında çıktığı 83 Süper Lig maçında 69 galibiyet gören teknik direktör Okan Buruk, yakaladığı 2,59 puan ortalamasıyla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 51. yaş gününde Antalya'da farklı skorla hediyesini alan deneyimli çalıştırıcı, yıldızlarla dolu kadroyu kusursuz yönetmesiyle liderlik dersi veriyor.



Mauro İcardi başta olmak üzere birçok süper star, kazanılan kupaların ve derbi zaferlerinin ardından hocalarıyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Yeni transfer Osimhen'in "Baba" yakıştırmasında bulunduğu deneyimli teknik adam için Torreira, "Onunla ölüme kadar" ifadesini kullandı. Kaptan Fernando Muslera da Antalya'da galibiyet üçlüsünü takımla birlikte çektirmek isteyen hocası Okan Buruk'u tek başına taraftarla bıraktı ve bir anlamda "Bu başarı senin" mesajını yolladı.



MAURO ICARDI, HAGİ'NİN İZİNDE



Öte yandan Aslan'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 60 gole ulaştı. Sarı-kırmızılı formayı giydiği 84 karşılaşmada 80 gollük (60 gol-20 asist) tabela katkısı yapan Tangocu, kulüp tarihine adını yazdırdı ve en çok gol atan Galatasaraylı yabancılar listesinde Milan Baros'a çok yaklaştı.



İcardi, ağları 1 kez daha havalandırması halinde sarı-kırmızılıların en çok gol atan ikinci yabancısı olacak. Unutulmaz 10 numara Gheorghe Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listeden haberdar olan Arjantinli süper star, "Galatasaray'ın en fazla gol atan yabancı oyuncusu olmak istiyorum. Gol atanların tam listesi var; orada da en yüksek seviyeye gelmeyi arzu ediyorum" diyerek iddiasını ortaya koydu. (Sabah)