Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti.Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 29. dakikasında ev sahibi ekip golü buldu. Semih Kılıçsoy rakibinin müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını işaret etti.Kazanılan penaltıda topun başına geçen İtalyan golcü Ciro Immobile top ve ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.İlk yarının son anlarında Beşiktaş farkı 2'ye çıkaran golü buldu. Ernest Muçi Konyaspor savunmasına yaptığı baskının ardından topu Rafa Silva'ya kazandırdı. Portekizli yıldız ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla durumu 2-0 yaptı.İlk yarı Siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Her iki ekip de ikinci yarıda gol için bastırsa da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve Beşiktaş sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.Beşiktaş bu galibiyetle puanını 20 yaptı ve 2. sıraya yükseldi, 11 puanda kalan Konyaspor ise 10. basamakta yer aldı.Ligin 10. haftasında Beşiktaş derbi maçında deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek, Konyaspor ise deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.