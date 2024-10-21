Avrupa'nın zirvesinde Dusan Tadic sesleri! Samsunspor maçı sonrası...

Samsunspor maçında attığı golle Fenerbahçe'yi öne geçiren Dusan Tadic, 30 yaş üstü futbolcular arasında Avrupa'nın en skorer ismi oldu. Yıldız oyuncu, sezon boyunca 6 gol ve 6 asistle toplam 12 kez skora katkı sağladı.

Bu sezon gösterdiği performansla kalitesini konuşturmayı sürdüren Dusan Tadic, attığı golle yine yıldızını parlattı.



Deneyimli kanat oyuncusu, Fred'in uzun taç atışı sonrasında Lubomir Satka'nın uzaklaştırmak istediği topun Bennaser'dek sekmesiyle gol vuruşunu yaptı. Golcü futbolcu, düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.



AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE!



Kanarya'nın yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Samsunspor'a attığı gol sonrasında Avrupa'nın 30 yaş üstü futbolcuları arasındaki en skorer oyuncu olmayı başardı. Yıldız futbolcu 6 gol ve 6 asistle toplamda 12 kez tabelaya etki etti.