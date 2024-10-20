Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a cevap

Serhen Yalçın geçtiğimiz haftalarda Borussia Dortmund'un hocası Nuri Şahin'le ilgili çok tartışılan açıklamalarda bulunmuştu.Yalçın, Nuri Şahin'le ilgili, "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu? Ben, 10 sene Anadolu'da çalıştım ve hepsinde başarılı oldum. Sonra Beşiktaş'a geldiğimde bile benim için 'Tecrübesiz' dediler." demişti.Bu sözlere cevaben Nuri Şahin, "Güldüm, komik. Hayat felsefeme, değerlerime çok yanlış bir şey. Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa, burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler." ifadelerini kullandı.