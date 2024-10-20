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Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a cevap

Sergen Yalçın'ın Nuri Şahin'le ilgili tartışılan sözlerine genç teknik adam yanıt verdi. Şahin, Sergen'in, "Nasıl Dortmund'un hocası oldu" sözlerine cevaben, "Öğrenmek istiyorlarsa, burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler." dedi.

Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a cevap
Ekleme: 20.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 20.10.2024 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Serhen Yalçın geçtiğimiz haftalarda Borussia Dortmund'un hocası Nuri Şahin'le ilgili çok tartışılan açıklamalarda bulunmuştu.
Yalçın, Nuri Şahin'le ilgili, "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu? Ben, 10 sene Anadolu'da çalıştım ve hepsinde başarılı oldum. Sonra Beşiktaş'a geldiğimde bile benim için 'Tecrübesiz' dediler." demişti.


Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a cevap


"BURADA BİR SÜRÜ DEPARTMAN VAR, ONLARLA GÖRÜŞEBİLİRLER"
Bu sözlere cevaben Nuri Şahin, "Güldüm, komik. Hayat felsefeme, değerlerime çok yanlış bir şey. Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa, burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler." ifadelerini kullandı.

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