Galatasaray, Antalyaspor'u 3 golle yendi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-0 kazandı.Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Mauro Icardi, 90+3. dakikada Victor Osimhen kaydetti.Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.Sarı kırmızılı takım ligde yenilmzelik serisini 10 maça çıkardı.Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 4 müsabakayı kayıpsız geçti. Sarı kırmızılı takım, üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak rekor kırdı. Bu rekor daha önce 12 maç ile Fenerbahçe'ye aitti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.Ligde bu sezon toplam 8 gol yiyen Okan Buruk'un öğrencileri, Alanyaspor maçının ardından Antalyaspor'a karşı da gol yemedi.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.Bir sonraki maçta Galatasaray, Avrupa Ligi'nde IF Elfsborg ile oynayacak. Antalyaspor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.Maç sonucu: Antalyaspor 0-3 Galatasaray90+3' Gol... Antalyaspor 0-3 Galatasaray (Osimhen)87'Antalyaspor'da Veysel çıktı yerine Emre dahil oldu.85'Mücadelede son 5 dakikanın içine girdik.83'Kullanılan köşe vuruşunda Güray ceza sahasının sol tarafından şut çekti ama top hakem Ali Şansalan'a çarptı.82'Antalyaspor'da Samudio'nun yayın solundan çektiği şut savunmadan sekerek kornere gitti. Antalyaspor sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.81' VAR'dan gelen uyarı sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Skor 0-2.80' Gol... Antalyaspor 0-3 Galatasaray (Osimhen)72'Galatasaray'da Ziyech sağ kanattan topu taşıyarak sağ ayak içiyle ceza sahasına çevirdi. Top kaleci Piric'de kaldı.71'Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Mertes'in yerine Ziyech ile Barış Alper Yılmaz dahil oldu.70'Mücadelenin bu dakikalarında tempo düştü.68'Antalyaspor'da Samudio yayın sağ çarprazında sağ ayağının üstüyle şutunu çekti. Top kaleci Muslera'da kaldı.66'Antalyaspor'da Djenepo sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Gaich 6 pasın sağından kafa ile içeri çevirmek istedi fakat top kaleci Muslera'da kaldı.65'Galatasaray kendi yarı alanında top çeviriyor.63'Antalyaspor'da Erdal Rakip oyundan çıktı. Yerine Kaluzinski dahil oldu.62'KAÇTI! Antalyaspor'da Samudio, sağ kanattan topu taşıdı ve ceza sahasına koşu yapan Gaich'e yerden pas verdi. Gaich'in dar alandan çektiği şut dışarı gitti.61'Antalyaspor'da Djenepo sol kanattan harika çalımlarla ceza sahasına girdi. Penaltı noktasının solunda savunma araya girerek tehlikeyi önledi ve topu uzaklaştırdı.60'Mücadelede son yarım saatlik bölüme girdik.59'Mücadelenin bu dakikalarında Antalyaspor %47 - %53 Galatasaray topa hakim.57'Antalyaspor'da Erdoğan ceza sahası dışının sağ taraflarından sağ ayak içiyle yerden şutunu çekti. Kaleci Muslera çok zorlanmadan topa sahip oldu.56'Antalyaspor'da Erdoğan sağ taraftan Gaich'e harika bir uzun top attı. Gaich'in ceza sahası içinden kafa vuruşu yandan dışarı gitti. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.54'Galatasaray taraftarı tribünde golden sonra desteğini bir hayli artırdı.54'Galatasaray taraftarı tribünde golden sonra desteğini bir hayli artırdı.53'Galatasaray'da Yunus Akgün sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına yerden pasını verdi. Icardı'nın sol ayağıyla yerden çektiği şut kalecinin uzak köşesine giderek ağlarla buluştu.52' Gol... Antalyaspor 0-2 Galatasaray (Icardi)51' Galatasaray'da Berkan sol kanattan ceza sahasının sol içine girerek topu içeriye çevirdi. Sallai'nin sağ ayağıyla çektiği şutta kaleci Piric harika bir kurtarış yaptı. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.49'Antalyaspor'da Larsson, yayın sol tarafından sağ ayak içiyle şutunu çekti top kaleci Muslera'da kaldı.46' İkinci yarı başladı.İlk yarı sonucu: Antalyaspor 0-1 Galatasaray31'Yunus Akgün sol kanattan rakip kaleye topu taşıdı. Sol ayağıyla içeri çevirdiği topa Antalyaspor savunması müdahale etti ve topu kornere gönderdi.23'Galatasaray'da oyuna devam edemeyen Jakobs yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.21'Galatasaray'da Jakobs sol kanatta ilerlerken topu taca attı ve kendini yere bıraktı.19'Galatasaray'da Torreıra oyun akışı içerisinde yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.18'Orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşanıyor.16'Antalyaspor kendi yarı alanında top çeviriyor.14'Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Güray Sağ kanattan sol ayağıyla kaleye doğru ortaladı Muslere topu kornere çeldi. Antalyaspor diğer kanattan korner kullanacak.13'Antalyaspor'da Samudio'nun sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Davinson Sanchez araya girdi ve topu kornere gönderdi.12'Antalyaspor'da Townsend'in ceza sahası dışından sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kendi takım arkadaşına çarparak auta gitti.10' Gol... Antalyaspor 0-1 Galatasaray (Icardi)3'Galatasaray'da Jakobs'un sol kanattan açtığı ortada Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.2'Galaasaray'da Abdülkerim, yarı sahasından çıkmak isterken orta sahada topu Antalyaspor'lu futbolcuya kaptırdı. Larson'un Samudio'ya ara pasında savunma araya girdi ve topu taça gönderdi.1' Maç başladı.Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.Antalya Stadı'nda yapılan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.İLK 11'LERAntalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.Galatasaray: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Sallai, Mertens, Icardi