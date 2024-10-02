Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu:
Rizespor-Antalyaspor | Burak Pakkan
Kasımpaşa-Bodrum FK | Direnç Tonusluoğlu
Göztepe-Sivasspor | Ali Şansalan
Başakşehir-Kayserispor | Yasin Kol
Hatayspor-Trabzonspor | Kadir Sağlam
Konyaspor-Eyüpspor | Erkan Özdamar
Adana Demirspor-Samsunspor | Alper Akarsu
Galatasaray-Alanyaspor | Mehmet Türkmen
Gaziantep FK-Beşiktaş | Muhammet Ali Metoğlu
Rizespor-Antalyaspor | Burak Pakkan
Kasımpaşa-Bodrum FK | Direnç Tonusluoğlu
Göztepe-Sivasspor | Ali Şansalan
Başakşehir-Kayserispor | Yasin Kol
Hatayspor-Trabzonspor | Kadir Sağlam
Konyaspor-Eyüpspor | Erkan Özdamar
Adana Demirspor-Samsunspor | Alper Akarsu
Galatasaray-Alanyaspor | Mehmet Türkmen
Gaziantep FK-Beşiktaş | Muhammet Ali Metoğlu