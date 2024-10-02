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Okan Buruk'un alacağı ceza belli oldu

3-3 biten Kasımpaşa maçında mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır'a “Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez” tepkisi gösteren, VAR hakemi Ali Şansalan'ı sert bir dille eleştiren Okan Buruk'un cezası hakkında bazı spekülasyonlar ortaya atıldı.

Ekleme: 2.10.2024 - 09:28 Güncelleme: 2.10.2024 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Kasımpaşa maçında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yayıncı kuruluşun kamerasına yansıyan konuşması ve hakemin raporları, Buruk'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkini getirdi.

OKAN BURUK'U 41. MADDEDEN SEVK ETTİLER

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dünkü açıklamasında, Buruk'un “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

Buruk'un hakeme yönelik, “Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez.” sözünü tehdit kabul eden Disiplin Müfettişliği, sarı-kırmızılı teknik adamın, 41. maddesindeki, “TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara...

2 İLA 5 MAÇ ARASI CEZA

Yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5...

SOYUNMA ODASI CEZASI

Fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir” şeklinde yargılanmasını istedi. Buna göre Okan Buruk'un en az 3 maçla cezalandırılabileceği öngörülüyor.

Okan Buruk'un alacağı ceza belli oldu
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