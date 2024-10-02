Manchester City'de skandal! 62 Milyon Euro'luk yıldız isim tutuklandı...

İngiliz devi Manchester City'de skandal bir haber dünya gündemine oturdu. İddiaya göre; takımda forma giyen yıldız bir isim gece kulübünde cep telefonu çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Manchester City'nin 62 milyon euro bonservis bedeli ödediği yıldız, olay sonrası kelepçelendi ve avukatını arayıp saatler sonra kefaletle serbest bırakılabildi. İşte şok haberin ayrıntıları...

Yıldız futbolcu iddiaya göre Madrid'de bir gece kulübünde cep telefonu çaldığı iddiasıyla tutuklanarak gözaltına alındı. 26 yaşındaki oyuncunun Madrid'e seyahati, teknik direktör Roberto Martinez tarafından Portekiz kadrosundan çıkarıldıktan sonra uluslararası maç arası sırasında gerçekleşti. İşte haberin detayları...



Manchester City'nin orta saha oyuncusu Matheus Nunes'un, Madrid'deki bir gece kulübünde cep telefonu çaldığı şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.



26 yaşındaki Portekizli milli oyuncunun, 8 Eylül sabahının erken saatlerinde büyük bir gece kulübünde gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere yerel bir polis karakoluna götürüldüğü söyleniyor.



İspanya'nın saygın gazetelerinden El Mundo, gece kulübünün tuvaletinde izinsiz fotoğrafını çekmeye çalışan 58 yaşındaki bir adamın telefonunu almasının ardından yine iddiaya göre geri vermedi.



El Mundo'nun haberine göre, polis kulübe telefonla ulaşıp, futbolcunun telefonunun hala kendisinde olduğunu teyit ettikten sonra tutuklama yaptı.



Nunes, avukatının müdahalesinin ardından saatler sonra serbest bırakıldı...



Olayın gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra tekrar sahalara dönen yıldız 14 Eylül'de Brentford'a karşı ikinci yarıda yedek olarak sahaya çıkmıştı.



Nunes, İngiltere'ye döndükten sonraki üç buçuk haftada Watford'a karşı kazanılan Carabao Kupası galibiyetinde ve Slovan Bratislava'ya karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi.



O zamandan beri 34 maçta bir gol attı ve 2023/24'te CV'sine Premier Lig ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları ekledi.



Pep Guardiola, Sporting Lizbon'da oynarken Nunes'e karşı oynadıktan sonra onun dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu söylemişti.

