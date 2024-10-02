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Ciro Immobile, Mario Gomez'i geride bıraktı

Ciro Immobile, Beşiktaş'ta çıktığı ilk 10 maçta 10 gol atarak, Mario Gomez'in 8 gollük başlangıcını geride bıraktı. İtalyan golcü, performansıyla gol krallığında zirveye yerleşti.

Ciro Immobile, Mario Gomez'i geride bıraktı
Ekleme: 2.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 2.10.2024 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın sezon başında Lazio'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı Ciro Immobile, performansıyla dikkat çekiyor.
Son olarak Kayserispor maçında duble yapan ve aynı zamanda deplasmanda ilk kez gol sevinci yaşayan Immobile, Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 maçta 10 gole imza attı.

GOMEZ'İ SOLLADI
İtalyan golcü bu istatistiğiyle de Beşiktaş'ta attığı 26 golle gol kralı olan Alman forvet, Mario Gomez'i de geride bıraktı. Alman yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 10 maçta 8 gole imza atmıştı.

IMMOBILE REKORLARI KIRDI
Öte yandan siyah-beyazlı takımın tarihinde Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 6 gol atan ilk yeni transfer olan Immobile, gol krallığında da zirvede yer alıyor.
Bitiriciliği ile öne çıkan tecrübeli golcü, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de 10 ve daha fazla şut çeken Beşiktaş futbolcular arasında yüzde 46,2 ile en yüksek gole çevirme oranına sahip olan isim konumunda.
İtalyan yıldız, çektiği 13 şutun 6'sında fileleri havalandırmayı başardı.


Ciro Immobile, Mario Gomez'i geride bıraktı


GEÇEN SEZONU RAHAT GEÇECEK
Geçen sezon Lazio formasıyla 43 maçta 11 golle oynayan 34 yaşındaki İtalyan golcü, 2 gol daha atarsa geçen sezonki istatistiğini geçecek.
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