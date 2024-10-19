Cimbom Antalyaspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli olmasının ardından detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Okan Buruk idaresindeki Galatasaray, Antalyaspor ile mücadele edecek. Son 12 maçtan galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu maçı da kazanması durumunda Süper Lig'de yeni bir rekor kıracak.



ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

22 puanla liderliğini koruyan sarı-kırmızılar, rakip takım Antalyaspor’u yenerek yoluna devam etmek istiyor.



Antalyaspor - Galatasaray maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.



ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasında maça Galatasaray 22 puanla lider konumdayken Antalyaspor ise 8 puanla 8’inci sırada yer alıyor.



Antalyaspor-Galatasaray mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Nefeslerin tutulduğu karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.



ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU

Antalyaspor'da sakatlık nedeniyle Bünyamin Balcı ve Emrecan Uzunhan maçta oynayamacak. Galatasaray'da ise Barış Alper Yılmaz milli takımdan sakattı. Ciddi bir sakatlığı olmadığı belirtilse de Barış Alper'in forma şansı bulup bulamayacağı bugün netleşecek.



Antalyaspor:



Piric,

Mert Yılmaz,

Veysel Sarı,

Thalisson,

Güray Vural,

Kaluzinski,

Soner Dikmen,

Townsend,

Safuri,

Larsson,

Gaich



Galatasaray:



Muslera,

Kaan Ayhan,

Davinson,

Abdülkerim Bardakçı,

Jakobs,

Torreira,

Sara,

Sallai,

Yunus Akgün,

Mertens,

Icardi

