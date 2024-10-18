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Olaylı derbinin yankıları sürüyor! Selahattin Baki'ye hapis istemi

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Sarı lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile noktalanan maçın ardından iki takım yöneticileri arasında saha içerisinde arbede yaşanmıştı. Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, dönemin Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Tarafların uzlaşamadıkları öğrenilirken istenen ceza da belli oldu. İşte detaylar...

Ekleme: 18.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasına ilişkin dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 19 Mayıs'taki maçın ardından çıkan olayların ardından Eray Yazgan'ın avukatı Metin Sinan Arslan'ın savcılığa sunduğu şikayet dilekçesi üzerine soruşturmaya başlandığı aktarıldı. İddianamede, Yazgan'ın avukatının dosyaya sunduğu video kaydında, Baki'nin Yazgan'a küfür ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

"KÜFÜR ETMEDİM"
İddianamede yer verilen savcılık ifadesine göre sanık Baki, müşteki Yazgan'ı tanımadığını, küfür ve kavga etmediğini öne sürdü.

Statta yeri olmasına rağmen maçı Ahmet Ketenci ile Fenerbahçe kafilesine tahsis edilen odadaki televizyondan seyrettiğini belirten Baki, maçın ardından Fenerbahçeli taraftarları selamlamak istediklerini ancak yaklaşık 10-15 saniye taraftarları selamlayıp galibiyet sevinci yaşayabildiklerini, resmi ve resmi olmayan görevlilerin uyarılarıyla sahada çok fazla kalamadıklarını söyledi.

Daha sonra soyunma odasına gelen Ali Koç'a futbolcuların sahada galibiyet sevinci yaşayamadıklarını ilettiklerini aktaran Baki, Galatasaray taraftarlarının stattan ayrıldığını düşünerek, Fenerbahçeli taraftarlarla galibiyet sevinci yaşamak amacıyla sahaya çıkma kararı aldıklarını ifade etti.
Daha önce de savcılığa gittiği için herhangi bir olaya karışmaması konusunda Ali Koç'un kendisini uyardığını vurgulayan Baki, soyunma odasından çıkıp sahaya yöneldikleri sırada Galatasaray kulübü çalışanı olduğunu düşündüğü bazı kişilerin sahaya girmelerinin uygun olmayacağını söylediklerini, sahaya girdikleri sırada da bazı görevlilerin kendilerine engel olmaya çalıştığını anlattı.


Olaylı derbinin yankıları sürüyor! Selahattin Baki'ye hapis istemi

"AĞIR HAKARET ETTİ"
İddianamede, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe'nin de "bilgi sahibi" olarak ifadesinin alındığı belirtildi.
Bu ifadesine göre Bahçetepe, Eray Yazgan ile Fenerbahçe yöneticilerinin çıkışına eşlik etmek amacıyla protokol çıkış noktasında bulunduklarını dile getirdi.
Ali Koç ve beraberindekilerin özel korumalarla sahaya yöneldiklerinde stadın boş olduğunu ifade eden Bahçetepe, Yazgan'ın "Yaptığınız suç, lütfen dışarı çıkın!" şeklinde uyarıda bulunduğunu ancak Baki'nin Yazgan'a ağır hakaret ettiğini söyledi.

SAVCILIKTA UZLAŞMADILAR
İddianamede, sanık Selahattin Baki'nin "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
"Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabii olduğu ancak taraflar arasındaki müzakereler neticesinde sanık ile müşteki arasında uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede belirtildi.
Sanık Baki'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
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