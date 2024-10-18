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Kerem ve Orkun'a Premier Lig Kancası! Hangi takımlar istiyor?

Benfica'nın Türk yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye Premier Lig'in iki dev kulübünün talip olduğu iddia edildi. İngiliz basını Kerem ve Orkun için istenen bonservis bedelini de açıkladı.

Ekleme: 18.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu ve takım arkadaşı Orkun Kökçü'ye iki İngiliz kulübünün talip olduğu ileri sürüldü.

CaughtOffside'ın haberine göre; UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendiği maçta Manchester United ve Tottenham Hotspur gözlemcileri, Kerem ve Orkun'u yakından takip etti.

Kerem ve Orkun'a Premier Lig Kancası! Hangi takımlar istiyor?

Kerem ve Orkun'a Premier Lig Kancası! Hangi takımlar istiyor?

"70 MİLYON EUROLUK BİR TEKLİF BENFICA'NIN FİKRİNİ DEĞİŞTİRİR"

Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi müsabakasını da izleyen İngilizler, bu maçta birer gol atan ikiliyi radarlarına aldı.

Haberde, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü ocak ayında satmayı planlamadığı ancak her ikisi için de yapılacak yaklaşık 70 milyon euroluk bir teklifin Portekiz kulübünün fikrini değiştirebileceği ifade edildi.
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