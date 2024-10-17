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Victor Nelsson'a İtalyan kancası! Canlı canlı izlediler...

Fiorentina, İsviçre-Danimarka maçında Victor Nelsson'u tribünden takip etti. İtalyanlar'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Victor Nelsson'a İtalyan kancası! Canlı canlı izlediler...
Ekleme: 17.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor.

Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki stoperini İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina yakın takibe aldı.

Danimarka Milli Takımı ile İsviçre karşısına çıkan Nelsson'u tribünde izleyen İtalyanlar'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

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Cimbom'da Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. 2-2 biten İsviçre-Danimarka maçında 76 dakika sahada kalan Nelsson başarılı futboluyla dikkatleri çekti.

Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor. La Liga temsilcisi Real Betis'in de ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelsson için hamle yapacağı konuşuluyor.

Victor Nelsson'a İtalyan kancası! Canlı canlı izlediler...

7 MİLYON EUROYA ALINDI
Galatasaray'ın Nelsson'un satışından beklentisi 15 milyon Euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkan Nelsson, Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
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