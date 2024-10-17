Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 8.hafta geride kaldı. Ligde her sezon tartışma konusu olan kart sayıları konusunda son 5 sezonun verilerini çıkardık. Buna göre son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu. Zirvede sürpriz takım var...

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kaldı. Türk futbolunda en çok tartışılan konuların başında gelen kart sayıları bu sezonda da tartışılıyor. Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımları listeledik. Zirvede sürpriz bir takım yer aldı...



Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...

30-Eyüpspor

Sarı Kart: 17

Kırmızı Kart: 0



Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...

29-Bodrum FK

Sarı Kart: 17

Kırmızı Kart: 3



Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...

28-Altay SK

Sarı Kart: 80

Kırmızı Kart: 4



Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...

27-Ümraniyespor

Sarı Kart: 76

Kırmızı Kart: 9



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Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...

26-Pendikspor

Sarı Kart: 84

Kırmızı Kart: 7



Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...

25-Denizlispor

Sarı Kart: 92

Kırmızı Kart: 7



Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...

24-Samsunspor

Sarı Kart: 96

Kırmızı Kart: 5



23-Gençlerbirliği

Sarı Kart: 96

Kırmızı Kart: 6



22-Erzurumspor

Sarı Kart: 94

Kırmızı Kart: 13



21-Giresunspor

Sarı Kart: 153

Kırmızı Kart: 12



20-Yeni Malatyaspor

Sarı Kart: 151

Kırmızı Kart: 16



19-İstanbulspor

Sarı Kart: 176

Kırmızı Kart: 13



18-Göztepe

Sarı Kart: 187

Kırmızı Kart: 16



17-Başakşehir

Sarı Kart: 207

Kırmızı Kart: 28



16-Adana Demirspor

Sarı Kart: 228

Kırmızı Kart: 30



15-Çaykur Rizespor

Sarı Kart: 269

Kırmızı Kart: 24



14-Trabzonspor

Sarı Kart: 278

Kırmızı Kart: 26



13-Sivasspor

Sarı Kart: 301

Kırmızı Kart: 26



12-Kayserispor

Sarı Kart: 318

Kırmızı Kart: 26



11-Galatasaray

Sarı Kart: 319

Kırmızı Kart: 27



10-Alanyaspor

Sarı Kart: 330

Kırmızı Kart: 23



9-MKE Ankaragücü

Sarı Kart: 337

Kırmızı Kart: 19



8-Konyaspor

Sarı Kart: 345

Kırmızı Kart: 16



7-Fenerbahçe

Sarı Kart: 346

Kırmızı Kart: 27



6-Hatayspor

Sarı Kart: 350

Kırmızı Kart: 25



5-Antalyaspor

Sarı Kart: 338

Kırmızı Kart: 37



4-Gaziantep FK

Sarı Kart: 357

Kırmızı Kart: 23



3-Kasımpaşa

Sarı Kart: 356

Kırmızı Kart: 29



2-Beşiktaş

Sarı Kart: 362

Kırmızı Kart: 35



1-Fatih Karagümrük

Sarı Kart: 355

Kırmızı Kart: 42