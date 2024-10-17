Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon 8.hafta geride kaldı. Ligde her sezon tartışma konusu olan kart sayıları konusunda son 5 sezonun verilerini çıkardık. Buna göre son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu. Zirvede sürpriz takım var...
Trendyol Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kaldı. Türk futbolunda en çok tartışılan konuların başında gelen kart sayıları bu sezonda da tartışılıyor. Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımları listeledik. Zirvede sürpriz bir takım yer aldı...
Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
30-Eyüpspor
Sarı Kart: 17
Kırmızı Kart: 0
Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
29-Bodrum FK
Sarı Kart: 17
Kırmızı Kart: 3
Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
28-Altay SK
Sarı Kart: 80
Kırmızı Kart: 4
Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
27-Ümraniyespor
Sarı Kart: 76
Kırmızı Kart: 9
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Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
26-Pendikspor
Sarı Kart: 84
Kırmızı Kart: 7
Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
25-Denizlispor
Sarı Kart: 92
Kırmızı Kart: 7
Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
24-Samsunspor
Sarı Kart: 96
Kırmızı Kart: 5
23-Gençlerbirliği
Sarı Kart: 96
Kırmızı Kart: 6
22-Erzurumspor
Sarı Kart: 94
Kırmızı Kart: 13
21-Giresunspor
Sarı Kart: 153
Kırmızı Kart: 12
20-Yeni Malatyaspor
Sarı Kart: 151
Kırmızı Kart: 16
19-İstanbulspor
Sarı Kart: 176
Kırmızı Kart: 13
18-Göztepe
Sarı Kart: 187
Kırmızı Kart: 16
17-Başakşehir
Sarı Kart: 207
Kırmızı Kart: 28
16-Adana Demirspor
Sarı Kart: 228
Kırmızı Kart: 30
15-Çaykur Rizespor
Sarı Kart: 269
Kırmızı Kart: 24
14-Trabzonspor
Sarı Kart: 278
Kırmızı Kart: 26
13-Sivasspor
Sarı Kart: 301
Kırmızı Kart: 26
12-Kayserispor
Sarı Kart: 318
Kırmızı Kart: 26
11-Galatasaray
Sarı Kart: 319
Kırmızı Kart: 27
10-Alanyaspor
Sarı Kart: 330
Kırmızı Kart: 23
9-MKE Ankaragücü
Sarı Kart: 337
Kırmızı Kart: 19
8-Konyaspor
Sarı Kart: 345
Kırmızı Kart: 16
7-Fenerbahçe
Sarı Kart: 346
Kırmızı Kart: 27
6-Hatayspor
Sarı Kart: 350
Kırmızı Kart: 25
5-Antalyaspor
Sarı Kart: 338
Kırmızı Kart: 37
4-Gaziantep FK
Sarı Kart: 357
Kırmızı Kart: 23
3-Kasımpaşa
Sarı Kart: 356
Kırmızı Kart: 29
2-Beşiktaş
Sarı Kart: 362
Kırmızı Kart: 35
1-Fatih Karagümrük
Sarı Kart: 355
Kırmızı Kart: 42
Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
30-Eyüpspor
Sarı Kart: 17
Kırmızı Kart: 0
Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
29-Bodrum FK
Sarı Kart: 17
Kırmızı Kart: 3
Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
28-Altay SK
Sarı Kart: 80
Kırmızı Kart: 4
Süper Lig’de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
27-Ümraniyespor
Sarı Kart: 76
Kırmızı Kart: 9
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Whatsapp İhbar Hattı
Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
26-Pendikspor
Sarı Kart: 84
Kırmızı Kart: 7
Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
25-Denizlispor
Sarı Kart: 92
Kırmızı Kart: 7
Süper Lig'de son 5 sezonda en çok kart gören takımlar belli oldu! Zirvede sürpriz takım...
24-Samsunspor
Sarı Kart: 96
Kırmızı Kart: 5
23-Gençlerbirliği
Sarı Kart: 96
Kırmızı Kart: 6
22-Erzurumspor
Sarı Kart: 94
Kırmızı Kart: 13
21-Giresunspor
Sarı Kart: 153
Kırmızı Kart: 12
20-Yeni Malatyaspor
Sarı Kart: 151
Kırmızı Kart: 16
19-İstanbulspor
Sarı Kart: 176
Kırmızı Kart: 13
18-Göztepe
Sarı Kart: 187
Kırmızı Kart: 16
17-Başakşehir
Sarı Kart: 207
Kırmızı Kart: 28
16-Adana Demirspor
Sarı Kart: 228
Kırmızı Kart: 30
15-Çaykur Rizespor
Sarı Kart: 269
Kırmızı Kart: 24
14-Trabzonspor
Sarı Kart: 278
Kırmızı Kart: 26
13-Sivasspor
Sarı Kart: 301
Kırmızı Kart: 26
12-Kayserispor
Sarı Kart: 318
Kırmızı Kart: 26
11-Galatasaray
Sarı Kart: 319
Kırmızı Kart: 27
10-Alanyaspor
Sarı Kart: 330
Kırmızı Kart: 23
9-MKE Ankaragücü
Sarı Kart: 337
Kırmızı Kart: 19
8-Konyaspor
Sarı Kart: 345
Kırmızı Kart: 16
7-Fenerbahçe
Sarı Kart: 346
Kırmızı Kart: 27
6-Hatayspor
Sarı Kart: 350
Kırmızı Kart: 25
5-Antalyaspor
Sarı Kart: 338
Kırmızı Kart: 37
4-Gaziantep FK
Sarı Kart: 357
Kırmızı Kart: 23
3-Kasımpaşa
Sarı Kart: 356
Kırmızı Kart: 29
2-Beşiktaş
Sarı Kart: 362
Kırmızı Kart: 35
1-Fatih Karagümrük
Sarı Kart: 355
Kırmızı Kart: 42