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Sergen Yalçın, G.Saraylı yıldızı hedef aldı: Futbol oynaması çok zor

Şu sıralar yorumculuk yapan ve takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'yi eleştirdi.

Ekleme: 17.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'yi eleştirdi.

Kafa Sports'da gündemi değerlendiren Yalçın, Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mauro Icardi'nin maçta katettiği mesafeyle ilgili yorum yapan Sergen Yalçın, "Geçen maç Icardi'yi konuştuk kaç kilometre koşuyor diye. Ben buldum, öğrendim 7.5 kilometre. Yürüsen 6 km yürürsün" dedi.

Bireysel analizin futboldaki önemine değinen Yalçın, "Analiz şu anda futbolun çok önemli bir parçasıdır. Biz oyuncuların bireysel analizlerini çıkartırız, her maçtan sonra önümüze gelir. Kim maçta ne yapmış? Biz bunları görmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"ICARDI'NİN BU TEMPOYLA OYNAMASI ÇOK ZOR"

Icardi ile ilgili eleştirilerini sürdüren Sergen Yalçın, "Bu tempoda olan bir oyuncunun futbol oynaması çok zor. Bu kriterleri gidin bir yabancı hocaya söyleyin, 'Bizim bir oyuncumuz var, bu maçtaki bireysel performansı bu' deyin, isim de söylemeyin. Bakalım ne diyecek?" sözlerini sarf etti.

"STOPERLER BİLE 10 KİLOMETRENİN ÜSTÜNDE KOŞMALI"

Büyük takımların stoperlerinin dahi en az 10 kilometre koşmak zorunda olduğunu dile getiren Yalçın, "Stoperlerin bile koşması gereken mesafe 10 kilometrenin üstünde. Sen büyük takımsan, ön alanda oynuyorsan stoperlerin 10 kilometrenin üstünde koşmak zorunda. Senin stoperin 8 falan koşuyorsa sende sıkıntı var demektir" dedi.

Sergen Yalçın, G.Saraylı yıldızı hedef aldı: Futbol oynaması çok zor
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