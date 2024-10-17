Sergen Yalçın, G.Saraylı yıldızı hedef aldı: Futbol oynaması çok zor

Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'yi eleştirdi.Kafa Sports'da gündemi değerlendiren Yalçın, Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken ifadeler kullandı.Mauro Icardi'nin maçta katettiği mesafeyle ilgili yorum yapan Sergen Yalçın, "Geçen maç Icardi'yi konuştuk kaç kilometre koşuyor diye. Ben buldum, öğrendim 7.5 kilometre. Yürüsen 6 km yürürsün" dedi.Bireysel analizin futboldaki önemine değinen Yalçın, "Analiz şu anda futbolun çok önemli bir parçasıdır. Biz oyuncuların bireysel analizlerini çıkartırız, her maçtan sonra önümüze gelir. Kim maçta ne yapmış? Biz bunları görmek zorundayız" şeklinde konuştu.Icardi ile ilgili eleştirilerini sürdüren Sergen Yalçın, "Bu tempoda olan bir oyuncunun futbol oynaması çok zor. Bu kriterleri gidin bir yabancı hocaya söyleyin, 'Bizim bir oyuncumuz var, bu maçtaki bireysel performansı bu' deyin, isim de söylemeyin. Bakalım ne diyecek?" sözlerini sarf etti.Büyük takımların stoperlerinin dahi en az 10 kilometre koşmak zorunda olduğunu dile getiren Yalçın, "Stoperlerin bile koşması gereken mesafe 10 kilometrenin üstünde. Sen büyük takımsan, ön alanda oynuyorsan stoperlerin 10 kilometrenin üstünde koşmak zorunda. Senin stoperin 8 falan koşuyorsa sende sıkıntı var demektir" dedi.