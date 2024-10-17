Hull City'de beklenmedik ayrılık! Türk isim ayrıldı

İngiltere Championship takımı Hull City'de, pazar günü oynanacak Sunderland maçı öncesi beklenmeyen bir ayrılık yaşandı.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünde, Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile yolların ayrıldığı duyuruldu.Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırdık. Tan'a gelecek için en iyisini diliyoruz ve zamanı gelince taraftarlarımıza daha detaylı bilgi vereceğiz." ifadelerine yer verildi.