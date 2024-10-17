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Dusan Tadic ile 1+1 yıl daha!

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp yıldızla masaya oturma kararı aldı. 35 yaşındaki Dusan Tadic'e 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi yapılacak.

Ekleme: 17.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon Fenerbahçe'de en istikrarlı performansı gösteren isimlerin başında Dusan Tadic geliyor.

Jose Mourinho'nun gelişi sonrası sağ kanatta görev yapmaya başlayan Sırp yıldız, 13 maçta 5 gol ve 6 asistle tam 11 gole direkt katkı vermeyi başardı. Alınan bilgilere göre yönetim, müthiş profesyonelliği ve liderlik özellikleriyle de dikkatleri çeken Tadic'le masaya oturma kararı aldı.

SÖZLEŞME UZATMA KARARI ALINDI

Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Ajax'tan transfer edilen 35 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı alan Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Tadic'e 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edileceği, ayrıca mevcut maaşı 4 milyon euro'nun biraz daha altında ücret önerileceği belirtildi.

DUSAN TADIC ÇOK MUTLU

Türkiye'de çok mutlu olan tecrübeli yıldızın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe yönetimine olumlu yaklaşacağı ve imzaların atılcağı ifade edildi.

Sarı-Lacivertli formayla 2 sezonda 69 resmi maça çıkan Tadic, 22 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

Dusan Tadic ile 1+1 yıl daha!
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