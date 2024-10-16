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Messi'ye Milli Takım'ı bırakıyor mu?

Bolivya karşısında hat-trick yapan 37 yaşındaki dünya yıldızı Lionel Messi, geleceğiyle ilgili konuştu.

Messi'ye Milli Takım'ı bırakıyor mu?
Ekleme: 16.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Agüero, Di Maria, Messi çetesinden geriye bir tek o kaldı. Albiceleste olarak bilinen Arjantin milli takımına ne zaman veda edeceği ise halen bir soru işareti.

Arjantin milli takımı, Leo'ya verdiğinden daha fazlasını aldı. Ancak Messi kendisini milli takımda mutlu hissediyor.

"İnsanların benim adımla tezahürat yapması beni heyecanlandırıyor. Burada olmayı ve Arjantin'de oynamayı seviyorum."

2026 Dünya Kupası'nda onu izleyip izleyemeyeceğimizi bilmiyoruz. Oynamayacağına dair şüpheler vardı. Ancak Bolivya maçı gösterdi ki seviyesini halen koruyor.

"Milli takım için bir tarih belirlemiyorum. Sadece keyif almak ve halkın sevgisini hissetmek istiyorum, bunların son maçlarım olabileceğini biliyorum. Yılı iyi bitirmek ve sonrasına bakmak istiyorum."

Öte yandan Messi, Bolivya maçında kendisine asist yapan Nico Paz'a övgüler yağdırdı. Real Madrid'in geri satın alma bedeliyle Como'ya gönderdiği oyuncu için "Harika bir çocuk. Yaşı ne olursa olsun etkileyici bir oyunu var. Umarım gelişmeye devam eder" diye konuştu.

Messi'ye Milli Takım'ı bırakıyor mu?
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