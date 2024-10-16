Kylian Mbappe tecavüzle suçlanıyor! Soruşturma başlatıldı

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, İsveç'te tecavüz iddialarıyla gündeme geldi. Stockholm'de bir gece kulübü çıkışında yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe hakkında, İsveç'te tecavüz iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.



İsveç basınında yer alan haberlere göre; olay Stockholm'de bir gece kulübü ziyareti sonrasında meydana geldi. Bir kadının suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma, hem İsveç hem de dünya spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.



İddialara göre; Mbappe ve arkadaşları, gece kulübünden ayrıldıktan sonra tanıştıkları bir grupla birlikte vakit geçirdi.



OTELİ İNCELEMEYE ALINDI



İsveç'in prestijli gazetelerinden Aftonbladet, olayın ardından bir kadının hastaneden tıbbi yardım talep etmesi üzerine polisin durumu incelemeye aldığını ve soruşturma başlattığını yazdı.



Polis ekipleri, iddialar üzerine Mbappe ve arkadaşlarının kaldığı otelde inceleme yaptı.



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı, basının sorularını yanıtsız bırakırken, 'Yorum yapmak istemiyorum' demekle yetindi.



Davacının avukatı da benzer şekilde açıklama yapmaktan kaçındı. İsveç basını, Stockholm polisinin hazırladığı raporun cinsel saldırı iddialarını doğruladığını öne sürdü.







MBAPPE KENDİNİ SAVUNDU



Kylian Mbappe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisi hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı.



Fransız futbolcu, 'Duruşmamdan hemen önce gelen sahte haberler! Sanki tesadüfen olmuş gibi, böylesi çok tahmin edilebilir.' ifadelerini kullanarak, suçlamaların doğru olmadığını belirtti.