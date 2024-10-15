Xabi Alonso'nun unuttuğu yıldız için Beşiktaş iddiası

Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yaşayarak tarihi bir başarının altına imzasını atan Bayer Leverkusen bu sezon da yüksek formunu sürdürüyor.Teknik direktör Xabi Alonso önderliğindeki Alman ekibi Devler Ligi'nde 2'de 2 yaparken, Bundesliga'da çıktığı 6 maçta topladığı 11 puanla lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.Bayer Leverkusen'in Çek golcüsü Patrik Schick bu sezon yeterince süre alamadığı için ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Takımdan ayrılmayı düşünen Çek forvetle Beşiktaş ilgileniyor.Haberde Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de ilgilendiği 28 yaşındaki futbolcu için ocak ayında da devreye girebileceği belirtildi.22 milyon euro piyasa değeri bulunan Patrik Schick bu sezon Bayer Leverkusen'de tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta 1 gol atarken toplamda 240 dakika süre aldı.