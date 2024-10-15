Kerem Aktürkoğlu, Milli Takımda da fırtına gibi! Dünya yıldızlarını solladı
A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi performansı ile de spot ışıklarını üzerine çevirdi.
Portekiz'de Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansı A Milli Takım'da da sürdüren Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçının yıldızlarından biri oldu.
Milli futbolcu, 4-2'lik tarihi maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE OTURDU
Diğer yandan Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.
25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bıraktı.
Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.
Milli futbolcu, 4-2'lik tarihi maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE OTURDU
Diğer yandan Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.
25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bıraktı.
Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.