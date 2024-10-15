Kerem Aktürkoğlu, Milli Takımda da fırtına gibi! Dünya yıldızlarını solladı

A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi performansı ile de spot ışıklarını üzerine çevirdi.

Portekiz'de Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansı A Milli Takım'da da sürdüren Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçının yıldızlarından biri oldu.Milli futbolcu, 4-2'lik tarihi maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı.Diğer yandan Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bıraktı.Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.