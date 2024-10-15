Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi: Son 2 penaltısını milli formayla kaçırdı

Türkiye'nin önemli futbol yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu, dün gece İzlanda ile oynanan kritik maçta penaltı atışını gole çeviremeyerek kariyerindeki mükemmel penaltı istatistiğine gölge düşürdü.Inter'in yıldızı, kariyerinde toplamda 47 penaltı vuruşu gerçekleştirdi ve bunlardan yalnızca 5'ini kaçırmıştı. Ancak, dünkü karşılaşma, bu istatistiğin bozulduğu bir gece olarak tarihe geçti.Çalhanoğlu, en son 19 Haziran 2023'te milli takım formasıyla bir penaltı kaçırmış ve o tarihten sonra mükemmel bir seri yakalamıştı. Ancak dün, İzlanda filelerini havalandırmak isterken ayağı kayınca iki ayağına da temas eden top gol değeri kazanmadı.Bu, onun için hem kişisel bir hayal kırıklığı olurken yıldız futbolcu da maç sonunda zeminden yakınmıştı:Bunun mutluluğunu yaşıyoruz şu an. Uzun yıllar sonra burada ilk galibiyetimizi aldık. Çok mutluyuz. Zor şartlarda oynadık. Zemin çok kötüydü. Sahada bazı yerler çok kaygandı. Penaltı noktası da çok kaygandı. Normalde ben yani büyük konuşmak istemiyorum ama hani kaçırma ihtimalim yok. Çünkü kaleciler zorlanır ben şut çekerken. Topa doğru koşarken de aslında hızlı giderim. Hızlı koşmaya çalışıp sert vurmaya çalışıyorum. Orada kaydım, sol ayağım kaydı. Sonra ikinci penaltıda tabii sorumluluğu almak istedim. Sorumluluktan kaçmak istemedim. Bu benim görevim. O yüzden ikinci penaltı olunca tabii ki mutlu oldum. Ama onun dışında takım performansı çok hoşuma gitti.