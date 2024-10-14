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Osayi Samuel şoku yaşıyor! O ülkede mahsur kaldı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright-Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı ile birlikte Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını duyurdu.

Osayi Samuel şoku yaşıyor! O ülkede mahsur kaldı
Ekleme: 14.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright-Osayi Samuel, Snapchat hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

Oldukça zor anlar yaşadığını paylaşan Samuel'in uçuşunun ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu.

Osayi Samuel şoku yaşıyor! O ülkede mahsur kaldı

'15 SAATTİR HİÇBİR GARANTİM OLMADAN MAHSUR KALDIM'

Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya ile yarın saat TSİ 22.00'de oynayacağı maç için ülkeye gitmişti.

26 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım...

Osayi Samuel şoku yaşıyor! O ülkede mahsur kaldı
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