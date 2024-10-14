Jose Mourinho yönetimin kapısını çaldı, 'Ocakta mutlaka takıma gelmeli'

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için de hareketli saatler yaşanıyor. Mourinho takımda eksik gördüğü yerler için nokta transfer istiyor.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun gidişiyle sol bekte istenen istikrarın olmamasından endişeli.Bu yüzden mevkiiye transfer isteyen Mourinho yönetimin kapısını aldı ve istediği oyuncuyu bildirdi.Tottenham'da as oyuncu unvanını kaybeden Reguilon'u isteyen Jose Mourinho, futbolcunun tecrübesiyle takımda kilit bir rol oynayacağını ve sol bek sorununu çözeceğini düşünüyor.Tam adı Sergio Reguilon Rodriguez olan 27 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu sezon Tottenham'da hiç süre alamadı. Defansta da oynayabilen Reguilon, 12 milyon euro'ya Brentford'dan tranfser edilmişti. Kariyerinde Manchester United, Atletico Madrid, Sevilla, Real Madrida gibi takımların formasını giydi.