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İzlanda - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İzlanda - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
Ekleme: 14.10.2024 - 09:16 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.

Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.
Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.
Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, TSİ 21.45'te karşılaşacak.


MİLLİ TAKIMDA İKİ EKSİK
Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor.
Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

İzlanda - Türkiye maçının muhtemel 11'leri


MUHTEMEL 11'LER

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Ingason, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Traustason, Sigurdsson, Oskarsson, Gudjohnsen

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, İrfan Can, Arda, Kenan, Bertuğ.

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