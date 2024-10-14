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İzlanda basını duyurdu: Maç ertelenecek mi?

İzlanda'daki hava koşullarıyla sebebiyle Uluslar Ligi'nde oynanacak olan İzlanda-Türkiye maçının ertelenme ihtimali bulunuyor. Reykjavik'de maç saatinde don yaşanacağı düşünülerek karşılaşmanın ertelenmesi gündemde.

İzlanda basını duyurdu: Maç ertelenecek mi?
Ekleme: 14.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam 21.45'te oynanacak İzlanda - Türkiye maçının ertelenme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Ülkenin önde gelen haber sitelerinden Visir'deki haber 'Don belirsizliğe neden oluyor ve Türklerle maç ertelenebilir' başlığıyla yayınlandı. İzlanda'da donun etkisini göstermeye başladığı, bu durumun saha üzerinde kötü bir etki yaratabileceği ve bu yüzden milli maçın ertelenme ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

İzlandalı yetkililerin konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu da bilgilendirdiği aktarıldı.

Karşılaşmanın ertelenme ihtimali değerlendirilirken konu kısa süre içinde netlik kazanacak.

ULUSLAR LİGİ'NDEKİ 4. MAÇ

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.

Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.

Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

İzlanda basını duyurdu: Maç ertelenecek mi?
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