  • USD: 34,20 - 34,27
  • EURO: 37,36 - 37,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransızlar duyurdu! Kadro dışı kaldı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'dan sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha umduğunu yine bulamadı. Fransız basını, disiplinsiz davranışları nedeniyle Fildişili yıldızın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Ekleme: 14.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olduğu günden bu yana problemler yaşayan Wilfried Zaha için kulübün resmi kararı verdiği ifade edildi.

Fransız basını, Lyon'da teknik direktör Pierre Sage'nin kadroya almadığı Wilfried Zaha ve Gift Orban'ın resmi olarak kadro dışı kaldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Wilfried Zaha ve Gift Orban hakkında konuşan Pierre Sage, "Oynamayan veya az oynayanlara çok net bir mesajım var. Onları bir futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu kendilerine söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Fransızlar duyurdu! Kadro dışı kaldı

Sage açıklamasının devamında, "Profesyonelliğiniz gereken seviyede değilse takımda tekrar yer almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var çünkü benim talep ettiğim bağlılık düzeyine henüz ulaşamadıklarını görüyorum. Öncelikle bu seviyede bir uyum sağlamaları gerekiyor" demişti.

Zaha bu sezon Lyon'da 2 resmi maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.


CHP’li Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı
İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor! Metrobüs alev aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Tunç’tan yeni Anayasa açıklaması, “İlk 4 madde tartışılamaz”
Vergi yüzsüzleri için süre doldu! Tek tek açıklanacak
'Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı' hayata geçirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ceza infaz sistemimizin caydırıcı olması gerekiyor
Türk savunma sanayinde dev buluşma! 200'den fazla imza atılacak
Memur-Sen duyurdu: Kamuda servis hizmeti devam edecek
TBMM'de yoğun gündem! Lübnan tezkeresi masada: Türk askerinin görev süresi uzuyor
Türkiye hızlanıyor! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: İki yeni otoyol için imzalar atıldı
ABD resmen duyurdu! İsrail'e askeri personel konuşlandırılacak
147 yıl sonra tabyalarda görev başladı: Mehmetçik temizlik ve tamirat için geldi
Narin Güran cinayetinde son dakika: Nevzat Bahtiyar ile Narin’in son görüntüleri dava dosyasına eklendi mi?
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 42 bin 289'a yükseldi
Almanya onay verdi! Türkiye'ye yeni savaş uçakları geliyor
Hizbullah'ın saldırısı sonrası İsrail'in 'mağduruz' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' mesajı
Hileli gıdada büyük tehlike! 17 farklı üründe yasaklı ilaç tespit edildi
AK Parti'den Rize'deki boykot işletmesinin açılışına ilişkin açıklama: Disipline sevk edildiler
Böcek deyip geçmeyin! Sadece 4 ülkede bulunuyor

Böcek deyip geçmeyin! Sadece 4 ülkede bulunuyor

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi! İslam Memiş 'Bu fiyatlar bir daha gelmez' diyerek uyardı

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi! İslam Memiş 'Bu fiyatlar bir daha gelmez' diyerek uyardı

Apple beklenen haberi verdi! Bu güncelleme sayesinde artık değiştirilebilecek

Apple beklenen haberi verdi! Bu güncelleme sayesinde artık değiştirilebilecek

Yeni virüs keşfedildi! O böglede yaygınlaşıyor...

Yeni virüs keşfedildi! O böglede yaygınlaşıyor...

Dünyada bir ilk! Tüm organlar yer değiştiriyor

Dünyada bir ilk! Tüm organlar yer değiştiriyor

Alman bilim insanlarından uyarı: Yapay zeka öldürebilir

Alman bilim insanlarından uyarı: Yapay zeka öldürebilir