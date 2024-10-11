Eski Galatasaraylı Lukas Podolski'de flaş gelişme!

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, futbola veda etti.

39 yaşındaki Lukas Podolski, formasını giydiği Gornik Zabrze ve futbola alt yapısından çıktığı Köln'ün düzenlediği jübile maçında kariyerine veda etti.Mücadeleye Gornik Zabrze forması ile başlayan Podolski, daha sonra Köln formasını sırtına geçirdi.Düzenlenen gecede; Joachim Löw, Roman Weidenfeller ve Manuel Neuer gibi isimlerde yer aldı.