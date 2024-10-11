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Cimbom'un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, milli ara döneminde transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı kırmızılı takım son olarak yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya göndermişti. Gündeme gelen son transfer iddiası ise geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük emeği geçen bir yıldız için geldi. İşte ada yolcusu o isim ve transfer haberine dair tüm detaylar.

Cimbom'un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...
Ekleme: 11.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut isimlerin de akıbeti merak konusu. Öyle ki, son dönemde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, ortaya bir yıldızın daha yolcu olduğu iddiası atıldı. Cimbom son olarak, yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya göndermişti. Sıradaki isim ise takımın genç yıldızlarından oldu. İşte çok konuşulacak transfer haberine ilişkin ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, maçın 28. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte milli araya lider giren Galatasaray ayrıca yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte ligde henüz mağlubiyet yaşamamış 3 ekipten bir tanesi.
Cimbom, bu sezon şimdiye kadar çıktığı 13 resmi karşılaşmada 8 maçta galip gelirken 2 maçta berabere kaldı 3 maçta ise mağlup oldu.

Galatasaray'ın bu sezon şimdiye kadar mağlup olduğu 3 maçtan biri Beşiktaş'a karşı 5-0 kaybettiği Süper Kupa maçı olurken diğer iki maç ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a deplasmanda 3-2, evinde ise 1-0 kaybettiği maçlar oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'a yenildikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.


Avrupa Ligi'nde çıktıği ilk 2 maçta önce Yunanistan temsilcisi PAOK'u evinde ağırlayan, ardından Letonya Temsilcisi Rigas FS'ye konuk olan Galatasaray, PAOK'u 3-1 mağlup ederken; Rigas FS ile de 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçlar neticesinde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de 4 puanla 8. sırada yer alıyor.

Cimbom'un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...

Öte yandan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.Sarı-kırmızılılarda, ocak ayında takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

Cimbom son olarak, yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya göndermişti.Galatasaray'da şimdi de bir yıldız için daha flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ADA YOLCUSU
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arasında Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Transfermarkt verilerine göre, milli oyuncunun Galatasaray'dan İngiliz ekibine transfer olma ihtimali %26 olarak belirtildi.
Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı ve 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.Güncel piyasa değeri 21 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cimbom'un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...

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