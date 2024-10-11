Büyük sürpriz! Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oluyor

Daha önce Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, şimdi ise Azerbaycan Premier Ligi'nin köklü takımlarından Neftçi Bakü ile anılıyor.Görüşmek için İstanbul'a geldilerESH Spor'dan Hazal Palavar'ın özel haberine göre; Azerbaycanlı yöneticiler, İstanbul'a gelerek Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda deneyimli teknik adamın yeni görev yeri Azerbaycan olacak.Son olarak Trabzonspor'u çalıştırdıAbdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'un başında bulunuyordu. Buradaki görev süresince, takımı 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Avcı, aynı zamanda iki Süper Kupa zaferiyle de başarısını taçlandırmıştı. Ancak, alınan bazı olumsuz sonuçlar ve Avrupa macerasının erken bitmesi sonrasında, Ağustos 2024'te Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı.