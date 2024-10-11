Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! Real Madrid'in ödeyeceği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonus karşılığında imza atan Arda Güler, sarı-lacivertli takıma bir kez daha para kazandırabilir. Milli futbolcu ilk bonus maddesini gerçekleştirirse Fenerbahçe'nin kasasına 2 milyon Euro girecek.

Son dönemde az oynadığı için mutsuz olduğu ve Real Madrid'den ayrılabileceği konuşulan Arda Güler, takımda kalmaya kararlı.Daha çok çalışıp formayı almak isteyen 19 yaşındaki futbolcu, bu süreçte Fenerbahçe'nin kasasını da doldurabilir.20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devine imza atan Arda Güler'in sözleşmesinde 10 milyon euro'luk bonus maddeleri yer alıyor.Güler, bu bonuslardan ilkini gerçekleştirirse Fenerbahçe'ye 2 milyon euro kazandıracak.Milli yıldız, 15 maçta daha Real Madrid forması giyerse bonus olarak sarı-lacivertlilere 2 milyon euro'luk ödeme yapılacak.Arda Güler, Real Madrid ile bu sezon 10 maça çıktı. 19 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 291 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.