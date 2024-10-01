Kötü start! Burak Yılmaz'ın Kayserispor kariyeri...

Beşiktaş'a kaybedilen maçtan sonra istifa eden Burak Yılmaz'ın istatistikleri çok da iç açıcı değil.

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.Geçen sezonun 23. haftasındaki Antalyaspor maçı öncesi Kayserispor'un başına geçen Yılmaz, 6'sı bu sezon olmak üzere 22 lig müsabakasına çıktı. Kayserispor, geçen sezon son 16 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken bu sezon 3 puan alamadı.37 GOL YEDİSöz konusu 22 müsabakanın 9'unda sahadan yenik ayrılan Burak Yılmaz'ın ekibi, 10 karşılaşmada da rakipleriyle yenişemedi. Kayseri ekibi, bu periyotta 27 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.Son olarak ligin 7. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından görevi bıraktığını açıkladı.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon topladığı 3 puanla 17'nci sırada yer alıyor.