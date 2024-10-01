Galatasaray'da Hakim Ziyech tehlikesi: 15 maç daha oynarsa...

Sezon başında Galatasaray yönetiminin gerçekleştirdiği transferlerin yanı sıra yüksek maliyetli sözleşme fesihleri dikkat çekiyor.Sergio Oliveira ve Leo Dubois’in sözleşmeleri zorlu mali koşullara rağmen sonlandırılırken, Wilfried Zaha da Lyon’a kiralanmış durumda.İlk 11’de düzenli şans bulamayan bu oyuncular, soyunma odasında huzursuzluğa yol açarken, teknik direktör Okan Buruk’un raporları da bu durumu doğruluyor.Oliveira, Dubois ve Zaha'nın ardından, takımda bir başka ismin de durumu belirsiz: Hakim Ziyech.Sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan 31 yaşındaki Ziyech, milli arada dönmeyi planlasa da devre arası transfer döneminde ayrılma ihtimali yüksek.Eğer 15 maça ulaşırsa, sözleşmesindeki +1 yıl opsiyonu devreye girecek; ancak şu ana kadar sadece 4 maçta forma giydi.Yönetim, bu durumu göz önünde bulundurarak Ziyech’in 15 maça ulaşmadan ocak ayında yolları ayırmayı düşündüğünü bildiriyor.Okan Buruk, Ziyech'in yedek kalmasının yarattığı olumsuzluğa rağmen, Yunus Akgün’e yaptığı yatırımla başarılı sonuçlar aldı.Barış Alper’in ardından Yunus Akgün’ü ilk 11’in vazgeçilmezi haline getiren Buruk, yeni transferi Sallai'yi de kadroya entegre etti.Ziyech’in yokluğunda bu bölgedeki performans ise tatmin edici bir seviyede seyrediyor.